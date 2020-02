Manchmal bringt das neue Jahr ja tatsächlich große Veränderungen mit sich. 2019 zum Beispiel brachte nach dem großen Einbruch von Ende 2018 eine massive Wende an den Aktienmärkten. Aber Mitte Januar 2020 sieht es nicht wirklich dramatisch anders aus als Ende 2019: Der S&P 500 hat seinen langsamen und stetigen Anstieg fortgesetzt, die Ölpreise steigen weltweit weiter an und die US-Politiker in Washington sind sich nicht einig. Klingt alles ziemlich vertraut. Deswegen sollte es einen nicht überraschen, ...

