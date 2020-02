LOS ANGELES (dpa-AFX) - Fünf Jahre nach dem plötzlichen Unfalltod ihres Mannes Dave Goldberg steht Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg (50) vor einer erneuten Hochzeit. "Verlobt!!!", schrieb die Managerin am Montag in einem Posting auf der Plattform. "Tom Bernthal, Du bist alles für mich. Mehr könnte ich Dich nicht lieben."



Bernthal (46) ist der Gründer und Geschäftsführer von Kelton Global, einer Marketing-Beratungsfirma. Davor war er unter anderem als Fernsehproduzent tätig. Zuvor hatte bereits die Promi-Zeitung "People" von einer Verlobung am Wochenende berichtet.



Sandberg hatte öffentlich viel über den Tod und ihre Trauer gesprochen, sowie den Bestseller "Option B: Wie wir durch Resilienz Schicksalsschläge überwinden und Freude am Leben finden" veröffentlicht. Goldberg war während eines Familienurlaubs im Mai 2015 an einer Herzrhythmusstörung gestorben./cfa/DP/zb

