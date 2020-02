Citrix Systems - das Software-Unternehmen korrigiert auf hohem Niveau!

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN:Citrix Systems ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion von Application-Server und Portal-Software spezialisiert hat. Citrix bietet Lösungen für einen komplett freien und flexiblen Informationszugang, Online-Kommunikation und interaktive Zusammenarbeit. Nach der Veröffentlichung der Q4-Zahlen sprang der Kurs um fast 10% nach oben.Das Papier des Software-Dienstleisters eröffnete nach starken Quartalszahlen mit einem GAP-UP. Diese starke Bewegung wird nun in Form einer Bullenflagge korrigiert. Es ist mit einem Pullback in Richtung GAP-FILL zu rechnen. Wenn die Aktie noch ein bis zwei Tage in der Formation korrigieren würde, um dann nach oben auszubrechen, bekämen wir ein sehr attraktives Setup. In einem starken Marktumfeld könnte der Durchbruch aber auch schneller erfolgen. Hier ist auf Intraday-Setups zu achten. Nach dem Ausbruch über 123.80 USD könnte Citrix die dynamische Bewegung weiter fortsetzen.Für einen Long-Einstieg sollte der Breakout aus der Bullenflagge abgewartet werden. Es ist möglich, dass Citrix noch 1-2 Tage innerhalb der Formation läuft, bevor die Aktie den Breakout vollzieht. Intraday ist hier auf entsprechende Setups zu achten. Der Stopp würde unter die Formation bei 119.29 USD gehen. Hier verläuft als zusätzlicher Support auch der EMA 20.Meine Meinung zu Citrix ist bullisch