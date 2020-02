50 % der Kapazität der Chvaletice Demonstrationsanlage wurde Kunden zugeteilt

VANCOUVER, British Columbia, Feb. 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V/ASX: EMN) (das "Unternehmen" oder "EMN") gibt bekannt, dass das Unternehmen bis dato bereits über 50 % der hochreinen Manganprodukte, die in der geplanten Demonstrationsanlage ("DA") des Chvaletice Manganprojekts hergestellt werden sollen, an potenzielle Kunden zur Prüfung, Bewertung und Lieferkettenqualifizierung zugeteilt hat.

Mehrere Kunden haben Interesse bekundet, hochreine Manganprodukte aus dem Chvaletice Manganprojekt zu beziehen, die DA-Produkte zu testen und den Qualifizierungsprozess für die Lieferkette diese Produkte einzuleiten. Zu diesen Kunden gehören Hersteller von Elektrofahrzeugbatterien, Vorstufenmaterialien und Kathoden sowie Chemie-, Aluminium- und Stahlunternehmen und Elektrofahrzeughersteller.

Das Chvaletice Manganprojekt zielt auf die Produktion von hochreinem elektrolytischem Manganmetall und Mangansulfat-Monohydrat ab. Diese Produkte werden frei von Selen und Chrom sein und nur sehr geringe Mengen schädlicher Verunreinigungen enthalten.

Im Jahr 2019 schloss das Unternehmen die Planung und das Design für den Bau und die Inbetriebnahme der DA in der Tschechischen Republik ab, um mehrere Tonnen umfassende Fertigproduktgroßproben des hochreinen Mangans für die Kundenbewertung bereitzustellen. Im Dezember 2019 berichtete das Unternehmen, dass es einen Vertrag über die Lieferung einer schlüsselfertigen Demonstrationsanlage zu einem Festpreis von 2,5 Mio. USD einschließlich Fertigung, Lieferung, Inbetriebnahme, Laboreinrichtung und eines Bedienerschulungsprogramm abgeschlossen hat. Der Vertrag enthält Leistungs- und Ausführungsgarantien. Die Kosten für Installation, Infrastruktur und den Betrieb der Demonstrationsanlage über ein Jahr werden auf weitere 2,5 Mio. USD geschätzt. Vorbehaltlich der Finanzierung und der endgültigen Genehmigung visiert das Unternehmen die Fertigstellung und die Inbetriebnahme der Demonstrationsanlage im vierten Quartal des Kalenderjahres 2020 an.

Bis dato wurden bereits über 50 % der im ersten Betriebsjahr der Demonstrationsanlage geplanten Produktion zu Prüfungs- und Qualifizierungszwecken verschiedenen Kunden zugeteilt. Zu diesen Parteien und ihren Märkten zählen: Ein weltweit führender Akteur in der Lieferkette für Lithium-Ionen-Batterien, der die Produkte in NMC-Kathoden verwenden wird; ein Unternehmen, das auf die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien im großen Maßstab spezialisiert ist, und die Produkte ebenfalls in NMC-Kathoden verwenden wird; ein globales Unternehmen aus dem Chemikalien- und Spezialmaterialiensektor, das die Produkte in Metallhydrid für Hybridautomobilanoden verwenden wird und ein großer Stahlproduzent, der die Produkte in Spezialstählen einsetzen wird. Nach erfolgreichem Abschluss der Tests und Evaluierungen durch diese und möglicherweise weitere Parteien sowie vorbehaltlich einer Produktionsentscheidung, die von den Ergebnissen einer derzeit laufenden Machbarkeitsstudie abhängt, beabsichtigt das Unternehmen, langfristige kommerzielle Abnahmeabkommen für die Lieferung von hochreinem elektrolytischem Manganmetall und/oder hochreinem Mangansulfat-Monohydrat abzuschließen.

Marco Romero, CEO von EMN, sagt dazu:

"Das Interesse potenzieller Kunden an der Bewertung und Qualifizierung der Chvaletice Manganprodukte stimmt uns sehr zuversichtlich. Es bekräftigt unsere Ansicht, dass sich das Manganprojekt Chvaletice zu einem umweltfreundlichen und strategisch wichtigen Akteur in der internationalen Lieferkette für Lithium-Ionen-Batterien und Spezialmanganprodukte entwickeln wird. Gespräche und Verhandlungen laufen mit mehreren Parteien in Europa, Asien und Nordamerika. Wir erwarten, dass wir den Rest der Produktion des ersten Betriebsjahres der Demonstrationsanlage in naher Zukunft zuteilen können. Wir gehen davon aus, dass wir letztendlich mit einigen oder allen dieser Parteien Verhandlungen über Abnahmeabkommen aufnehmen werden."

Über Euro Manganese:

Euro Manganese Inc. ist ein kanadisches Mineralrohstoffunternehmen, dessen Hauptaugenmerk darauf liegt, die Entwicklung des Chvaletice Manganprojekts in der Tschechischen Republik voranzubringen, an dem es zu 100 % beteiligt ist. Das geplante Projekt beinhaltet die Wiederaufbereitung bedeutender Manganvorkommen in alten Bergbauabraumhalden, die sich strategisch günstig im Zentrum von Europas aufstrebendem Markt für Elektrofahrzeuge befinden. EMN hat sich zum Ziel gesetzt, ein führender umweltfreundlicher und wettbewerbsfähiger Anbieter von ultrahochreinen Manganprodukten für die Lithium-Ionen-Batterie-Industrie sowie für die Hersteller von Spezialstahl, High-Tech-Chemikalien und Aluminiumlegierungen zu werden.

Kontakt: Euro Manganese Inc. Marco A. Romero Fausto Taddei President & CEO Vice President, Corporate Development +604-681-1010 Durchwahl 101 & Corporate Secretary +604-681-1010 Durchwahl 105 E-Mail: info@mn25.ca (mailto:info@mn25.ca) Website: www.mn25.ca (http://www.mn25.ca/)

Anschrift des Unternehmens:

1500 - 1040 West Georgia Street,

Vancouver, British Columbia, Kanada, V6E 4H8

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Solche Aussagen und Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder die tatsächliche Performance des Unternehmens, seiner Projekte oder die tatsächlichen Branchenergebnisse wesentlich von den künftigen Ergebnissen, Leistungen oder der künftigen Performance abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Solche Aussagen lassen sich durch die Verwendung von Wörtern wie z.B. "kann", "würde", "könnte", "wird", "beabsichtigt", "erwartet", "glaubt", "plant", "antizipiert", "schätzt", "geplant", "prognostiziert", "vorhersagt" und andere ähnliche Begriffe identifizieren oder erklären, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, auftreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden" oder "werden".

Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen ohne Einschränkung auch Aussagen über die Absichten des Unternehmens hinsichtlich des Manganprojekts Chvaletice in der Tschechischen Republik, einschließlich - ohne darauf beschränkt zu sein - der fortgesetzten Evaluierung und Entwicklung des Projekts, dem Bau der Demonstrationsanlage, der Produktion und Lieferung von hochreinen Manganprodukten und dem erfolgreichen Abschluss von Abnahmevereinbarungen mit potenziellen Kunden.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsorientierte Informationen oder Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen bergen erhebliche Risiken und Unsicherheiten, sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse gelesen werden und sind nicht unbedingt genaue Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Eine Reihe von Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die unter "Risks Notice" und an anderer Stelle in der MD&A des Unternehmens beschriebenen Faktoren, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen dargestellten Ergebnissen abweichen, regulatorische Genehmigungen nicht rechtzeitig erhalten werden, die Möglichkeit für unbekannte oder unerwartete Ereignisse besteht, die zur Nichterfüllung von Vertragsbedingungen führen können, unerwartete Änderungen von Gesetzen, Regeln oder Vorschriften vorgenommen werden oder deren Durchsetzung durch die zuständigen Behörden herbeigeführt wird, vereinbarte Leistungen durch die Vertragsparteien des Unternehmens nicht erfüllt werden, soziale oder Arbeitsunruhen auftreten, sich Rohstoffpreise ändern und dass Explorationsprogramme oder Studien darin versagen, erwartete Ergebnisse oder solche Ergebnisse zu liefern, die eine Fortsetzung der Erforschung, der Studien, der Entwicklung oder des Betriebs rechtfertigen und unterstützen würden.

Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf dem beruhen, was das Unternehmen für vernünftige Annahmen hält, kann das Unternehmen den Investoren nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und werden durch diese Warnhinweise ausdrücklich in ihrer Gesamtheit eingeschränkt. Vorbehaltlich der geltenden Wertpapiergesetze übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung eintreten.

Die tatsächlichen Ergebnisse der Gesellschaft können aufgrund der Faktoren, die im Abschnitt "Risks Notice" und an anderer Stelle in den MD&A des Unternehmens für das am 30. September 2019 endende Geschäftsjahr sowie im Annual Information Form für dieses Jahr beschrieben werden, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen.

Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) oder die ASX übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.