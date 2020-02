Ein Joint Venture zwischen King Street Real Estate GP, L.L.C ("King Street Real Estate"), Westdale Properties ("Westdale") und Cedar Capital Partners ("Cedar Capital") gab heute die Übernahme des Shelborne South Beach Hotel in Miami Beach, Florida, für 120 Millionen US-Dollar bekannt.

Das sehenswürdige Hotel mit 275 Zimmern befindet sich im Herzen des berühmten Art-Deco-Viertels von Miami Beach. Das Shelborne, das seine Türen erstmals im Jahr 1941 öffnete, wurde zunächst von Igor Polevitzky entworfen und später von Morris Lapidus, dem Architekten, der für die glamourösesten Hotels von Miami verantwortlich ist, aktualisiert und erweitert.

David Walch, Gesellschafter bei King Street Capital Management ("King Street"), kommentierte wie folgt: "Shelborne South Beach ist ein einzigartiges Wahrzeichen in einem gehobenen Viertel von Miami Beach. Wir freuen uns über diesen Kaufabschluss und auf die Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Partner Cedar Capital und unserem neuen Partner, Westdale, um den weiteren Erfolg dieses ikonischen Hotels sicherzustellen."

"Wir sind auf diese Akquisition an der Seite unserer Partner King Street Real Estate und Cedar Capital sehr stolz und werden mit ihnen zusammenarbeiten, um dieses Objekt neu zu definieren, während wir sein Erbe respektieren", so Mitchell Cohen, COO von Westdale Properties. "Es passiert nicht oft, dass sich einem die Gelegenheit stellt, ein Hotel mit so großem Potenzial zu kaufen, und dazu noch in einer unglaublichen Lage direkt am Strand."

"Das Shelborne South Beach ist ein historisches Kultobjekt in Miami Beach", so Ben Leahy, Gesellschafter bei Cedar Capital Partners. "Als die neuen Eigentümer werden wir den ausgezeichneten Ruf des Hotels als eine der besten Unterkünfte in Miami Beach pflegen."

Über King Street

King Street Real Estate, der Immobilien-Investment-Arm von King Street Capital Management, verwaltet mehrere opportunistische Immobilienfonds, die in Eigen- und Fremdkapital in notleidenden Märkten und komplexen Situationen investieren. Im Verlauf der letzten zehn Jahre hat King Street rund 2,5 Milliarden US-Dollar im Rahmen von etwa 50 direkten Immobilientransaktionen über eine breite Spanne von Untersektoren hinweg investiert, hauptsächlich in den USA und Europa.

King Street ist eine weltweit tätige Investment-Management-Firma, die 1995 gegründet wurde und Vermögen von mehr als 18 Milliarden US-Dollar über geschlossene Immobilienfonds, globale und europäische Hedgefonds-Strategien und CLOs hinweg verwaltet. Mit Niederlassungen in New York, London, Singapur, Tokio und Charlottesville (Virginia) fokussiert King Street auf komplexe, notleidende, unattraktive und spezielle Situationen und wendet dabei einen fundamentalen, forschungsintensiven Ansatz mit Schwerpunkt auf absolute Rendite und Verlustabsicherung an.

Über Westdale Properties

Westdale mit Sitz in Toronto besitzt, verwaltet und entwickelt Immobilienobjekte in ganz Kanada und in den USA seit über 65 Jahren. Westdale hat sich darauf verschrieben, für die Zehntausende von Nordamerikanern, die unsere Gebäude ihr Zuhause nennen, positive Erfahrungen zu schaffen. Das gleiche Engagement wird all jenen entgegengebracht, die in unseren Objekten arbeiten und einkaufen, oder die wertvolle Zeit in unseren Hotels verbringen oder in einem Restaurant unserer wachsenden Plattform speisen.

Mit einem Kerngeschäft, das aus über 50.000 Wohneinheiten in drei kanadischen Provinzen und elf US-Bundesstaaten besteht, erweitert Westdale kontinuierlich sein Portfolio, das über vier Millionen Quadratfuß an Fläche in Einzelhandels-, Büro- und Industrieobjekten in Nordamerika umfasst. Westdale ist zudem an mehreren bedeutenden städtischen Immobilienprojekten mit gemischter Nutzung in ganz Nordamerika beteiligt, darunter Projekte in Toronto, Dallas, Atlanta, Halifax und Calgary. Weitere Informationen www.westdaleproperties.com und www.westdale.com.

Über Cedar Capital Partners

Cedar Capital konzentriert sich ausschließlich auf Investitionen in der Hotelindustrie. Die 2004 gegründete Firma investiert in Lifestyle-, Vollservice- und Luxus-Hotels. Seit Gründung der Firma haben die Geschäftsinhaber Hotels im Wert von fast vier Milliarden US-Dollar gekauft und dabei eine solide Erfolgsbilanz und Wertschöpfung erzielt. Die Firma unterhält Büros in New York, Los Angeles und London. Weitere Informationen www.cedarcp.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200203005852/de/

Für King Street

Shawn Pattison Will Braun

Abernathy MacGregor

+1-212-371-5999

shp@abmac.com whb@abmac.com

Für Westdale

Mitchell Cohen

+1-416-565-7902

mitchellc@westdaleproperties.com

www.westdaleproperties.com

www.westdale.com

Für Cedar Capital

Ben Leahy

+1-415-706-0586

ben@cedarcp.com

www.cedarcp.com