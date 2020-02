Wirecard und RWE, DWS & Co. haben es geschafft: Sie zählen zu den Topperformern aus dem HDAX &SDAX im laufenden Jahr. Auch die Deutsche Bank landet in den Top 10. Nicht gerade optimal verlaufen ist der Jahresstart dagegen bei SLM, Salzgitter, Heidelberger Druck und K+S. Weder abnorm-positive noch abnorm-negative Renditen indizieren allerdings die besten Vorzeichen für das Restjahr. Die Jahresgewinner verstecken sich typischerweise gut "irgendwo in der Mitte".Die folgende Liste zeigt die Top- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...