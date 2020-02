The GEO Group Inc. (ISIN: US36162J1060, NYSE: GEO) zahlt eine Quartalsdividende von 48 US-Cents je Aktie an die Aktionäre, wie der Konzern am Montag mitteilte. Die Ausschüttung erfolgt am 21. Februar 2020 (Record day: 14. Februar 2020). Die GEO Group ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf "Reentry Facilities" spezialisiert hat. Darunter fallen u.a. Einrichtungen zur Wiedereingliederung ...

