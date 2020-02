Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft veröffentlicht vorläufige Geschäftsergebnisse: Geschäftsjahr 2019 erfolgreich abgeschlossen - Ertragsziele erreichtDGAP-News: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft veröffentlicht vorläufige Geschäftsergebnisse: Geschäftsjahr 2019 erfolgreich abgeschlossen - Ertragsziele erreicht04.02.2020 / 07:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Pressemitteilung Nr. 3/2020Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft veröffentlicht vorläufige Geschäftsergebnisse Geschäftsjahr 2019 erfolgreich abgeschlossen - Ertragsziele erreicht- Konzernumsatz steigt um 5,2 Mio. auf 167,4 Mio. Euro- Konzernbetriebsergebnis (EBIT) in Höhe von 9,8 Mio. Euro am oberen Ende der prognostizierten BandbreiteHaselünne, 4. Februar 2020 - Die im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) hat heute ihre vorläufigen, noch nicht testierten Geschäftsergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 bekanntgegeben. Danach hat die Unternehmensgruppe Konzernumsatzerlöse in Höhe von 167,4 Mio. Euro erzielt - ein Plus von 3,2 Prozent gegenüber dem Geschäftsjahr 2018 (162,2 Mio. Euro). Das Konzernbetriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (Konzern-EBIT) lag im Geschäftsjahr 2019 voraussichtlich bei 9,8 (2018: 9,8) Mio. Euro, das Konzernbetriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Konzern-EBITDA) voraussichtlich bei 18,4 (2018: 17,3) Mio. Euro."Alle wichtigen Erfolgskennzahlen des Konzerns liegen für das Geschäftsjahr 2019 innerhalb der von uns prognostizierten Bandbreiten - EBIT und EBITDA sogar am oberen Ende. Damit haben wir unsere Jahresziele voll erreicht", so Oliver Schwegmann, Vorstand der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft. "Wir freuen uns besonders über die Steigerung unserer Konzernumsatzerlöse. Dabei hat jeder unserer Geschäftsbereiche - Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme - einen positiven Beitrag geleistet". Gerade vor dem Hintergrund, dass sich die Berentzen-Gruppe in weitestgehend stagnierenden oder sogar rückläufigen Umfeldern bewege, zeige diese Entwicklung, dass die Unternehmensgruppe dynamischer wachse als deren wesentliche Märkte."Wie von uns erwartet und im vergangenen Jahr mehrfach kommuniziert, hat die positive Entwicklung der Umsatzerlöse im Verlauf des Geschäftsjahres 2019 immer weiter an Fahrt aufgenommen", erklärt Schwegmann. Während das Plus in der ersten Jahreshälfte 2019 dementsprechend noch moderat bei rund einem Prozent gelegen habe, konnte in der zweiten Jahreshälfte ein deutliches Umsatzwachstum von 5,2 Prozent verzeichnet werden, was für das Gesamtjahr kumuliert zur Steigerungsrate von 3,2 Prozent geführt habe."Das besonders Erfreuliche daran ist die Qualität der Umsatzentwicklung, denn wir konnten neben dem Umsatz auch unsere Rohertragsquote steigern. Als Folge dessen haben wir im Geschäftsjahr 2019 einen überproportionalen Rohertragszuwachs erzielt", so Schwegmann. "Wir haben gleichzeitig wie geplant unsere Investitionen in qualifiziertes Personal, Technik und Vermarktung signifikant erhöht, um unsere profitable Wachstumsstrategie langfristig und nachhaltig umsetzen zu können." Aus diesem Grund habe das Konzern-EBIT mit 9,8 Mio. Euro auf Vorjahresniveau gelegen. Erwartet war für das Geschäftsjahr 2019 ein EBIT in einer Bandbreite zwischen 9,0 Mio. Euro und 10,0 Mio. Euro.Für das Geschäftsjahr 2020 rechne die Berentzen-Gruppe mit einer positiven Umsatz- und Ertragsentwicklung.Die vorläufigen Geschäftsergebnisse der BerentzenGruppe Aktiengesellschaft stehen unter dem Vorbehalt des Testats des Abschlussprüfers sowie der Billigung durch den Aufsichtsrat. Die endgültigen Geschäftsergebnisse sowie weitergehende Informationen zum Geschäftsjahr 2019 und zur Prognose 2020 werden planmäßig am 26. März 2020 mit dem Geschäftsbericht 2019 veröffentlicht.Über die Berentzen-Gruppe: Die Berentzen-Gruppe ist ein breit aufgestelltes Getränkeunternehmen mit den Geschäftsbereichen Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme. Als einer der ältesten nationalen Hersteller von Spirituosen blickt die Berentzen-Gruppe auf eine Unternehmensgeschichte von über 250 Jahren zurück und ist heute mit bekannten Marken wie Berentzen und Puschkin sowie preisattraktiven Private-Label-Produkten in mehr als 60 Ländern weltweit präsent. Im Geschäftsbereich Alkoholfreie Getränke stellt die Unternehmensgruppe Mineralwässer, Limonaden und Erfrischungsgetränke eigener Marken her und verfügt zudem über mehr als 50 Jahre Erfahrung im Konzessionsgeschäft, gegenwärtig als Lizenznehmerin für die Marke Sinalco. Unter der Marke Citrocasa bietet die Berentzen-Gruppe in ihrem dritten Geschäftsbereich darüber hinaus innovative Frischsaftsysteme an und bedient damit den Wachstumsmarkt der modernen, gesundheitsorientierten Getränke. Die Aktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN DE0005201602) ist im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.Weitere Informationen erhalten Sie unter:Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft Thorsten Schmitt Unternehmenskommunikation Tel. +49 (0) 5961 502 215 pr@berentzen.de www.berentzen-gruppe.de04.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft Ritterstraße 7 49740 Haselünne Deutschland Telefon: +49 (0)5961 502-0 Fax: +49 (0)5961 502-550 E-Mail: ir@berentzen.de Internet: www.berentzen-gruppe.de ISIN: DE0005201602, , WKN: 520160 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 967093Ende der Mitteilung DGAP News-Service967093 04.02.2020