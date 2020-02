Gestern erneut + 20 % und beinahe 800 $ je Aktie, was ebenfalls unverständlich scheint. Im Hintergrund besteht offenbar Not der Shorter, die sich eindecken müssen und damit den Kurs in Größenordnungen treiben, die nicht nachvollziehbar sind. Das gab es in Deutschland schon einmal. die gleiche Konstellation entstand bei VW, als die Shorter gezwungen waren, das gleiche zu tun und der Kurs in wahnsinnige Höhen getrieben wurde, worüber zur Zeit immer noch Gerichtsverfahren laufen.



