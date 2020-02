Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Reinach (pta005/04.02.2020/07:00) - Aluflexpack AG (Aluflexpack, Gruppe) veröffentlicht für das Gesamtjahr 2019 vorläufige und nicht geprüfte Nettoumsatzzahlen in der Höhe von EUR 207,9 Mio. Dies entspricht einem Wachstum von 14,4% verglichen zur Vorjahresperiode (EUR 181,7 Mio.). Das organische Umsatzwachstum betrug bereinigt um die Konsolidierungseffekte der türkischen Tochtergesellschaft Arimpeks, die man im September 2018 akquirierte, 8,4%.*



Entwicklung der Nettoumsatzzahlen



in EUR Mio. 2019 yoy (%) 2018 yoy (%) 2017 yoy (%) Nettoumsatz 207,9 14,4 181,7 13,1 160,6 11,4 Die zufriedenstellende Entwicklung der Umsatzzahlen für das gesamte Jahr 2019 basiert auf einem guten Geschäftsverlauf in allen wichtigen Endproduktmärkten der Aluflexpack - insbesondere in den Endmärkten Kaffee/Tee, Milchprodukte und Tiernahrung, wo die Umsätze jeweils um 39%, 7% und 16% anstiegen.



Wachstumsraten nach Endmärkten (in % zum Vorjahr)**



Kaffee/Tee Milch-produkte Tiernahrung Pharma Sonstige Süsswaren Nicht-Lebensmittel Lebensmi ttel 39 7 16 4 -10 2 -19 Die Konzernleitung rechnet angesichts des aktuell gesunden Marktumfeldes und aufgrund der aktuellen Entwicklungspipeline des Unternehmens im Gesamtjahr 2020 mit einem Wachstum über Marktdurchschnitt und einem Nettoumsatz zwischen EUR 220 Mio. und EUR 230 Mio.



Aluflexpack veröffentlicht das vollständige Ergebnis für das Geschäftsjahr 2019 am 20. März 2020. Bereinigt um Einmaleffekte - u.a. aus dem Börsengang - rechnet die Gruppe für das Gesamtjahr 2019 mit einer EBITDA-Marge auf einem ähnlichen Niveau wie im ersten Halbjahr 2019 (13,8%).



Am 20. März 2020 wird das Unternehmen mit einer Medienmitteilung um 07:00 MEZ über die vollständigen Zahlen informieren. Zur selben Zeit wird der Jahresbericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 online unter https://ir.aluflexpack.com/publications-3/?lang=en verfügbar sein.



* Das organische Wachstum wurde ausgehend von den Pro Forma Umsatzzahlen 2018 in Höhe von EUR 191,9 Mio. berechnet. Diese beinhalten die Effekte aus der Konsolidierung der türkischen Tochtergesellschaft Arimpeks, die im September 2018 akquiriert wurde, als ob der Erwerb mit 1. Januar 2018 stattgefunden hätte. ** Die Wachstumsraten wurden ausgehend vom Pro Forma Umsatzsplit 2018 berechnet.



Medienkontakt Lukas Kothbauer Head of Investor Relations and M&A lukas.kothbauer@aluflexpack.com +43 664 858 11 24



Über die Aluflexpack AG: Die Aluflexpack stellt flexible Verpackungslösungen für Endmärkte wie Kaffee/Tee, Pharma, Tiernahrung, Süsswaren und Milchprodukte her. Fundiertes Know-How, Service-Flexibilität und Innovationskraft sind Grundlage für langjährige Kundenbeziehungen, sowohl mit lokal agierenden Unternehmen als auch mit internationalen Grossunternehmungen. Die Aluflexpack mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt neben einem Produktionsstandort in der Schweiz, Frankreich und der Türkei auch über vier Produktionsstandorte in Kroatien. Der Mitarbeiterstand belief sich zum 31. Dezember 2019 auf ca. 1.214 Mitarbeiter. https://www.aluflexpack.com



Disclaimer Some of the information contained in this press release may be forward-looking statements. Aluflexpack AG cautions that such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Aluflexpack AG undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.



