The following instruments on XETRA do have their first trading day 04.02.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 04.02.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A2CDS8 ERSTE GR.BK. 20/24 MTN BD00 BON USD NCA XFRA CH0461239060 PSP SW.PROP 20/29 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000DD5APR2 DZ BANK CLN E.9854 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5APS0 DZ BANK CLN E.9855 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB29T2 NORDLB 2PH.BD. 08/20 BD01 BON EUR NCA XFRA NO0010872864 MUTARES SE FLR 20/24 BD01 BON EUR NCA XFRA US494368CA98 KIMBER.CLARK 20/50 BD01 BON USD NCA XFRA US588056AY72 MERCER INTL. 18/25 BD01 BON USD NCA XFRA USU84688AE75 SPRINT 20/28 REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS2099128055 CA IMMO 20/27 BD01 BON EUR NCA XFRA XS2110700304 CYPRUS INV. 20/23 FLR BD01 BON USD NCA XFRA XS2112973107 CHEPLAPHARM REGS 20/27 BD01 BON EUR NCA XFRA XS2113253210 SAZKA GROUP 20/27 REGS BD01 BON EUR NCA XFRA XS2113889351 BCO SANTAND. 20/27 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS2113911387 ABERTIS INF. 20/28 BD01 BON EUR NCA 25CN XFRA CA3646031003 GAMBIER GOLD CORP. EQ00 EQU EUR NCA NYJ XFRA GB0030426455 IRONVELD PLC LS -,01 EQ00 EQU EUR NCA VUAA XFRA IE00BFMXXD54 V.S+P500 U.ETF DLA EQ00 EQU EUR YCA VJPE XFRA IE00BFMXYY33 VANGU. FTSE JP.U ETF EOHA EQ00 EQU EUR YCA VGVF XFRA IE00BK5BQV03 VANG.FTSE DEV.W.U.ETF DLA EQ00 EQU EUR YCA KLMT XFRA LU1563454310 MUL-LYXOR GREEN BD(DR) A EQ00 EQU EUR YCA CENN XFRA US15639K3005 CENTRICA ADR NEW 2004/4 EQ00 EQU EUR NCA 44X XFRA US29460X1090 EQUITY BANCSHS A DL -,01 EQ00 EQU EUR NCA A2A XFRA US29670G1022 ESSENTIAL UTILIC. DL-,50 EQ00 EQU EUR N