Obwohl aus China überwiegend negative Nachrichten kommen, gab es bislang noch keine groß angelegte Kapitalflucht in sichere Häfen wie Staatsanleihen bzw. Gold zu beobachten.Offensichtlich gehen die Investoren davon aus, dass die Risiken beherrschbar bleiben. Der starke Dollar drückte allerdings am Goldmarkt leicht auf die Stimmung und bremste dadurch das Interesse an dem traditionellen Krisenschutz. Dies lässt sich besonders gut am weltgrößten Gold-ETF SPDR Gold Shares beobachten, dessen ...

