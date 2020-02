Erst wollte man noch so tun, als wäre das Risiko, welches das Corona-Virus für die Weltwirtschaft bedeutet, nicht so schlimm. Dann aber, nach zwei Tagen, in denen versucht wurde, die erste Abwärts-Reaktion aufzuholen, schwand den Käufern der Mut: Der MDAX geriet am Donnerstag und Freitag kräftig unter Druck.

