Hawesko-Gruppe wächst in Umsatz und ErgebnisDGAP-News: Hawesko Holding AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung Hawesko-Gruppe wächst in Umsatz und Ergebnis04.02.2020 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Hawesko-Gruppe wächst in Umsatz und Ergebnis- Konzernumsatz 2019 um 5,9 % auf EUR 555 Mio. gestiegen- Retail- und E-Commerce-Segmente mit positiver Entwicklung- Umzug des Großhandelslagers belastet B2B-SegmentHamburg, 4. Februar 2020. Die auf Premiumprodukte spezialisierte Weinhandelsgruppe Hawesko Holding AG (HAW, HAWG.DE, DE0006042708) hat auf Basis vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2019 einen Konzernumsatz von EUR 555 Mio. (ohne Umsatzsteuer) erzielt. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,9 % gegenüber dem Vorjahr. Akquisitionsbereinigt betrug der Umsatzzuwachs 1,3 %. Der Hawesko-Vorstand rechnet mit einer Steigerung des Konzern-EBIT auf ca. EUR 29 Mio. (Vorjahr: EUR 27,7 Mio.).Das Umsatzwachstum resultiert aus einer insgesamt positiven Entwicklung in den Segmenten E-Commerce und Retail. Das E-Commerce-Segment wuchs 2019 um 5,1 %, Jacques um 3,6 %. Das Retail-Segment profitierte zusätzlich von der Akquisition von Wein & Co. und erzielte damit ein Umatzplus von 17,4 %. Beide Segmente entwickelten sich im EBIT ebenfalls positiv.Im Segment B2B war ein Umsatzrückgang von 4,1 % zu verzeichnen. Leicht rückläufige Export- und Großhandelsumsätze sowie der langfristig geplante und strategisch bedeutende Lagerumzug belasteten Umsatz und operatives Ergebnis. Der negative Ergebniseffekt wurde durch den Verkauf der alten, nicht mehr benötigten Lagerimmobilie kompensiert.Thorsten Hermelink, Vorstandsvorsitzender der Hawesko Holding AG: "Unsere Segmente E-Commerce und Retail haben sich 2019 in einem wettbewerbsintensiven Umfeld sehr gut entwickelt und mit dem Wachstum Marktanteile hinzugewonnen. Der Lagerumzug im B2B-Segment an einen logistisch vorteilhafteren Ort mit deutlich größerer Kapazität hat uns Kraft, Umsatz und Ergebnis gekostet. Mit ihm haben wir aber das Fundament für zukünftiges Wachstum im B2B-Segment gelegt. Wir blicken positiv in das Geschäftsjahr 2020."# # #Die Hawesko-Gruppe ist ein führender Anbieter von qualitativ hochwertigen Weinen und Champagnern. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte sie einen Konzernumsatz von EUR 524 Mio. und beschäftigte - in den drei Brand Units Retail (Jacques' Wein-Depot und Wein & Co.), B2B (Wein Wolf und CWD Champagner- und Wein-Distributionsgesellschaft) und E-Commerce (insbesondere HAWESKO und Vinos) - rund 1.000 Mitarbeiter. Die Aktien der Hawesko Holding AG werden außer an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.Herausgeber:Hawesko Holding AG Elbkaihaus Große Elbstraße 145d 22767 HamburgInternet: hawesko-holding.com (Firmeninformationen) hawesko.de (Online-Shop) jacques.de (Standorte und Online-Angebot von Jacques') vinos.de (Angebot von spanischen Weinen durch Vinos) weinco.at (Online-Shop von Wein & Co.) wirwinzer.de (deutsche Weine direkt vom Erzeuger)Presse- und Investor-Relations-Kontakt: Thomas Hutchinson Tel. (040) 30 39 21 00 E-Mail: ir@hawesko-holding.com04.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Hawesko Holding AG Große Elbstraße 145 d 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 30 39 2100 Fax: +49 40 30 39 2105 E-Mail: ir@hawesko-holding.com Internet: www.hawesko-holding.com ISIN: DE0006042708 WKN: 604270 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Tradegate Exchange EQS News ID: 966947Ende der Mitteilung DGAP News-Service966947 04.02.2020