Guard Therapeutics rekryterar Lars Olsson som Head of CMC Guard Therapeutics (Nasdaq First North Growth Market: GUARD) meddelar idag att bolaget har rekryterat Lars Olsson till en nyinrättad position som Head of CMC (Chemistry Manufacturing and Control). Han kommer att överta ansvaret för produktionsfrågor från Magnus Gram, Chief Scientific Officer, som återgår till en forskartjänst vid Region Skåne/Lunds Universitet från vilken han under sin tid på Guard Therapeutics har varit tjänstledig. Magnus Grams övriga arbetsuppgifter kommer tills vidare att utföras av en inhyrd konsult. Lars Olsson är doktor i organisk kemi och har mer än 15 års erfarenhet av farmaceutisk utveckling och GMP-certifierad produktion av läkemedelssubstanser från bland annat AstraZeneca, Medivir, Wilson Therapeutics och Corline Biomedical. 'Vi är glada över att ha kunnat rekrytera Lars Olsson, vars kunnande inom produktionsfrågor kommer att vara viktig inför det fortsatta kliniska utvecklingsprogrammet för vår läkemedelskandidat ROSgard. Jag vill samtidigt tacka Magnus Gram för de betydande insatser han gjort under sin tid i bolaget', säger bolagets vd, Tobias Agervald. Lars Olsson tillträder sin nya position den 1 mars och Magnus Gram lämnar bolaget den 31 mars. För ytterligare information, vänligen kontakta: Tobias Agervald, vd Telefon: 046-286 50 30 E-post: tobias.agervald@guardtherapeutics.com Om Guard Therapeutics Guard Therapeutics läkemedelskandidat ROSgardTM har i flera prekliniska studier dokumenterats skydda mot cell- och organskador, inklusive akuta njurskador, genom att motverka oxidativ stress och understödja regenerativa processer. Guard Therapeutics är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel. 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Språk: Svenska Företag: Guard Therapeutics International AB Scheelevägen 22 223 63 Lund Sverige Telefon: +46 46 286 50 30 Epost: info@guardtherapeutics.com Internet: www.guardtherapeutics.com ISIN: SE0009973357 EQS News ID: 966219 Guard Therapeutics International AB / 109 Ändr. styrelse/ledning/certified advisors Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group. Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande. Slut på meddelande EQS News-Service 966219 2020-02-04

