Ein Medienbericht über eine angeblich fehlende Lizenz in Singapur hat die Aktie von Wirecard am Montag kurzzeitig unter Druck gebracht. Inzwischen hat sich das Unternehmen zu der Meldung geäußert und Entwarnung gegeben. Man sehe keine Probleme wegen der neuen Lizenzpflicht. "Wirecard übt aktuell seine operativen Geschäfte in Singapur ohne Einschränkung aus", zitiert die Nachrichtenagentur Reuters aus einer Mitteilung von Wirecard. Zudem habe man keine Zweifel, eine nach einer Gesetzesänderung künftig ...

