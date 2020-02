In der vergangenen Woche sind die Aktien von Aurelius (WKN: A0JK2A) stark abgestürzt und durchbrachen zeitweise sogar die 30-Euro-Marke mit einem Tief von 29,34 Euro je Anteil - was in etwa einem Einsturz um 18 % gleichkommt, wenn man es dem Schlusskurs vom Vortag gegenüberstellt (35,88 Euro je Aktie). Das Handelsvolumen war am Tag des Einbruchs, dem 30.01.2020, etwa 30-mal so hoch wie am Vortag. Zum Ende des Tages erholte sich die Aktie etwas und schloss bei 32,54 Euro je Anteil (maßgeblich für ...

