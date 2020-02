FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Bayer-Aktien haben dank zunehmender Hoffnungen auf einen baldigen Vergleich in der Causa Glyphosat in den USA ihre Vortagesgewinne am Dienstag vorbörslich ausgebaut. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen die Papiere des Pharma- und Agrochemiekonzerns um 1,1 Prozent auf 74,15 Euro.



Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf das gewöhnlich gut informierte Analysehaus Susquehanna berichtet, wurde der vor rund einer Woche verschobene Prozess in St. Louis gegen die Bayer-Tochter Monsanto zum Unkrautvernichter Glyphosat womöglich abgesagt. Ein Händler wertete dies als positives Signal mit Blick auf die Vergleichsverhandlungen zwischen Bayer und den vielen tausend Glyphosat-Klägern in den USA.



Bereits zum Wochenstart wurde bekannt, dass ein weiterer wichtiger Prozess gegen die Leverkusener wegen angeblicher Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter in Kalifornien verschoben worden ist. Die Streitparteien hätten sich auf eine Vertagung der Gerichtsverhandlung geeinigt, um mehr Zeit für Vergleichsgespräche zu gewinnen, hieß es./edh/mis



