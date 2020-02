LONDON (dpa-AFX) - Der britische Ölkonzern BP hat im vierten Quartal unter niedrigeren Öl- und Gaspreisen gelitten. Trotz einer gestiegenen Fördermenge verdiente das Unternehmen weniger. Der bereinigte Überschuss ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund ein Viertel auf 2,57 Milliarden US-Dollar (rund 2,32 Milliarden Euro) zurück, wie der Konzern am Dienstag in London mitteilte. Damit übertraf BP allerdings die Erwartungen der Analysten deutlich, die im Schnitt mit 2,17 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Im Gesamtjahr 2019 sank der bereinigte Gewinn um rund 21 Prozent auf 10 Milliarden Dollar.



Die Dividende je Aktie soll für das vierte Quartal 10,5 Cent betragen und damit gegenüber dem Vorjahr um 2,4 Prozent steigen. Während der Umsatz im Schlussquartal um rund 6 Prozent auf 71,1 Milliarden Dollar zurückging, brach der Nettogewinn um fast 100 Prozent auf nur noch 19 Millionen Dollar ein. BP begründete dies unter anderem mit Abschreibungen in Höhe von 1,9 Milliarden Dollar bei den verkauften US-Gasgeschäften. Ein Jahr zuvor hatte das Unternehmen noch einen Nettogewinn von 766 Millionen Dollar eingefahren./eas/mis

