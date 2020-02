Zürich (awp) - Die Schweizer Börse wird am Dienstag fester gesehen. Händler erwarten die Fortsetzung der Erholung, die am Vortag eingesetzt hatte. Dafür sprächen die Vorgaben aus Fernost sowie die auf eine freundliche Eröffnung an der Wall Street hindeutenden US-Aktien-Futures, heisst es am Markt. Die Risikoneigung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...