HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Unter den europäischen Transport- und Logistikunternehmen ist die Aktie der Deutschen Post weiterhin der Favorit von Analyst William Fitzalan Howard. Die letzte Etappe der Kehrtwende-Strategie bis 2020 berge noch einmal erhebliches Potenzial, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Das Papier sei deutlich niedriger bewertet als die Aktien der Konkurrenz und biete daher große Chancen./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2020 / 18:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE0005552004

DEUTSCHE POST-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de