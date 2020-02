Die am Weltkrebstag veröffentlichten Ergebnisse belegen die Bedeutung des äußeren Erscheinungsbildes für das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen von Frauen in Krebsbehandlung rund um den Globus

Das globale Krebshilfsprogramm "Look Good Feel Better" hat heute die Ergebnisse seiner dritten jährlichen weltweiten Umfrage unter den Programmteilnehmern bekannt gegeben. Bei der weltweiten Look Good Feel Better Global Participant Survey 2018/19 wurden Daten von mehr als 26.000 Programmteilnehmern in 16 Ländern erfasst. Wie die Ergebnisse belegen, ermöglicht Look Good Feel Better unabhängig von Land und Kultur durchweg wertvolle Erfahrungen und positive Auswirkungen für Frauen, die sich einer Krebsbehandlung unterziehen.

Seit mehr als 30 Jahren bietet Look Good Feel Better kostenlose Programme zur Vermittlung kosmetischer Techniken an, um Menschen mit Krebserkrankungen zu helfen, die Nebenwirkungen der Krebsbehandlung zu minimieren. Über sein Netzwerk von 27 globalen Mitgliedsorganisationen hat das Programm weltweit mehr als 2 Millionen Menschen unterstützt.

Die Ergebnisse der diesjährigen weltweiten Umfrage demonstrieren die weitreichenden Auswirkungen des Programms Look Good Feel Better.

Der Anteil der Teilnehmer, die sich sehr oder einigermaßen sicher in Bezug auf ihr äußeres Erscheinungsbild fühlen, stieg von nur 50 Prozent vor Teilnahme an einem Workshop auf 92 Prozent nach der Workshop-Teilnahme.

95 Prozent der Befragten bewerteten die Lerninhalte als positiv, und 96 Prozent fanden das Programm zur Stärkung des Selbstbildes wertvoll.

97 Prozent der Befragten weltweit erklärten, dass sie dank LGFB Unterstützung fanden.

"Der Weltkrebstag erinnert uns alle daran, dass Krebs keine Grenzen kennt", so Louanne Roark, Geschäftsführerin der Look Good Feel Better Foundation. "Der Tribut, den die Krebsbehandlung von Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen fordert, ist universell. In Partnerschaft mit der globalen Kosmetikbranche, unzähligen Freiwilligen und Betreuern setzen wir uns seit 30 Jahren für Frauen auf der ganzen Welt ein, indem wir Mitgefühl und Gemeinschaftssinn fördern, die Moral stärken und das Vertrauen wiederherstellen."

Weitere Informationen sind verfügbar unter: lookgoodfeelbetter.org/worldcancerday.

ÜBER LOOK GOOD FEEL BETTER

Look Good Feel Better soll Menschen mit Krebserkrankungen helfen, mit den Nebenwirkungen der Behandlung für das äußere Erscheinungsbild umzugehen. Seit 1989 hat das Programm 2 Millionen Frauen in 27 Ländern dazu verholfen, das Gefühl der Selbstbestimmung, des Selbstvertrauens und der Selbstachtung zurückzugewinnen, die für das Wohlbefinden unverzichtbar sind.

