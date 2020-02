Der deutsche Leitindex startet den zweiten Tag in Folge mit einem Plus in den Handel. Erfreulicher sieht es auch wieder bei der Wirecard-Aktie aus.

Der deutsche Leitindex setzt seinen Erholungskurs fort. In der ersten Handelsstunde notiert der Dax 0,9 Prozent im Plus bei 13.157 Punkten. Bereits am gestrigen Montag schloss das Börsenbarometer ein halbes Prozent höher bei 13.045 Zählern. In der Vorwoche hatte der deutsche Leitindex noch wegen der Virus-Ängste 4,4 Prozent an Wert eingebüßt.

Ist das schon die Trendwende? Nein, sagt die Sentiment-Analyse. Obwohl viele Anleger den Ausverkauf in der vergangenen Handelswoche offensichtlich als lang ersehnte Kaufgelegenheit sehen. Es fehlt noch eine richtige Panik unter den Anlegern, ein Ausverkauf mit hohen Umsätzen während eines Abwärtstrend, der anschließend in einen extremen Pessimismus der Anleger mündet.

Das ist aus Sicht der Sentimentanalyse ein wichtiger Indikator für eine bevorstehende Trendwende. Denn dann haben viele Investoren - Börsenaltmeister André Kostolany nannte sie die "zittrigen Hände" - ihre Aktien verkauft. Anschließend genügen schon wenige Käufe, damit die Kurse wieder steigen.

Denn auch wenn sich die Aktienmärkte aktuell weltweit beruhigen, wie man an den asiatischen Märkten heute und der Wall Street am gestrigen Montag beobachten konnte. Das Thema Coronavirus ist noch beendet. Medienberichten zufolge soll China das offizielle Wachstumsziel für 2020 auf unter sechs Prozent senken, was aber erst Anfang März bekannt gegeben werden soll. Im Reich der Mitte steht nunmehr die Virus-Bekämpfung an erster Stelle.

Das bedeutet im Umkehrschluss: Der Markt wird sich weiterhin von den Schlagzeilen leiten lassen. Solange sich nicht abzeichnet, dass die bisher ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung der Virusinfektion greifen, in dem beispielsweise die Fallzahlen konstant bleiben, dürften die Kursanstiege an den Aktienmärkten begrenzt blieben.

Einen großen Einfluss haben die Entwicklungen rund um den Coronavirus auf den Ölpreis, der seit der Ausbreitung um 20 Prozent eingebrochen. Experten sprechen von einem Bärenmarkt, der weiter fallende Preis erwarten lässt. China ist der größte Ölimporteur der Welt und einer der wichtigsten Handelspartner für die Ölmacht Saudi-Arabien.

Am heutigen Dienstag konnten sich die Ölpreise wieder etwas von den einjährigen Tiefständen erholen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 54,95 US-Dollar. Das waren 50 Cent mehr als am Montag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg um 57 Cent auf 50,68 Dollar.

In der Nacht auf Dienstag waren die Rohölpreise auf den tiefsten Stand seit gut einem Jahr gefallen. Amerikanisches Rohöl kostete erstmals seit Januar 2019 weniger als 50 US-Dollar.

