Chinas Zentralbank stützt Wirtschaft mit weiterer Geldspritze

Die chinesische Zentralbank pumpt weitere Milliardensummen zur Stützung der eigenen Wirtschaft in das Bankensystem. Über Reverse-Repo-Geschäfte wurden am Dienstag insgesamt 500 Milliarden Yuan oder umgerechnet knapp 65 Milliarden Euro bereit gestellt, wie die People's Bank of China (PBOC) mitteilte. Die Reverse-Repo-Sätze wurden nicht angetastet, nachdem die Notenbank die 7- und 14-tägigen Sätze am Montag um 10 Basispunkte gesenkt hatte.

Australische Notenbank hält Leitzins stabil - Virus und Brände im Blick

Die australische Notenbank (RBA) hat ihren Leitzins stabil gehalten, gleichzeitig aber angesichts weiterhin schwacher Verbraucherausgaben und wachsender globaler Wachstumsrisiken einen vorsichtigen Ausblick gegeben. Es bleibe abzuwarten, welche Auswirkungen die Buschbrände und der neue Coronavirus auf das Wachstum haben werden, wie die Zentralbank mitteilte. Der Leitzins der Notenbank blieb auf dem Rekordtief von 0,75 Prozent.

Weidmann lobt Zins-Guidance und will HVPI modifizieren

EZB-Ratsmitglied Jens Weidmann hat sich dafür ausgesprochen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) im Ergebnis ihrer Strategieprüfung Staatsanleihekäufe zum Sonderinstrument für Notfälle erklärt und sich nach Ausreizung des Leitzinsinstruments künftig zunächst auf eine Forward Guidance zu den Zinsen beschränkt. In einer Rede zum Neujahrsempfang der Deutschen Börse in Frankfurt sprach sich Weidmann außerdem dafür aus, die Kosten selbst genutzten Wohneigentums in den Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) aufzunehmen.

Stellvertretender WTO-Generalsekretär warnt Großbritannien vor WTO-Regeln

Der stellvertretende Generalsekretär der Welthandelsorganisation (WTO), Karl Brauner, hat Großbritannien gewarnt, sich auf WTO-Regeln zu verlassen. "Großbritannien würden turbulente Gewässer erwarten", sagte der Deutsche bei einer Podiumsdiskussion in der Deutschen Botschaft in London. Die Regeln der WTO bedürften dringender Reform und könnten kaum noch durchgesetzt werden, seitdem sich die größten Mitglieder USA und China in einem Handelskonflikt befänden.

Union und Grüne legen in Umfrage zu

Die Union und die Grünen haben in einer jüngsten Umfrage in der Wählergunst hinzugewonnen. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen CDU und CSU auf 28 Prozent und damit einen Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend. Die Grünen gewinnen einen halben Punkt auf 22 Prozent.

Bundesgesundheitsminister berät mit G7 über einheitlichen Umgang mit Coronavirus

Angesichts immer neuer Ansteckungsfälle mit dem neuartigen Coronavirus haben sich die G7-Staaten am Montag über eine einheitliche Strategie gegen die Ausbreitung des Erregers ausgetauscht. Die Gesundheitsminister von Deutschland, den USA, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan und Kanada verabredeten "ein so weit als möglich abgestimmtes Vorgehen bei den Reisebestimmungen und Vorsichtsmaßnahmen", wie das Bundesgesundheitsministerium in Berlin mitteilte.

Bayerisches Gesundheitsministerium meldet zehnten Coronavirus-Fall im Freistaat

Das bayerische Gesundheitsministerium hat am Montagabend einen zehnten Coronavirus-Fall in Bayern bestätigt. Es handele sich um einen weiteren Mitarbeiter des Autozulieferers Webasto, teilte ein Ministeriumssprecher in München mit. Erst kurz zuvor war bekannt geworden, dass ein weiteres Kind eines Webasto-Angestellten aus dem bayerischen Landkreis Traunstein erkrankt ist. Bei dessen Vater war die neuartige Virusinfektion in der vergangenen Woche nachgewiesen worden.

Inzwischen 426 Tote und mehr als 20.000 Kranke durch Coronavirus in China

Mittlerweile mindestens 426 Todesopfer und mehr als 20.000 Erkrankungen: Die Coronavirus-Epidemie breitet sich in China weiterhin rasant aus. Ein erster Todesfall wurde am Dienstag aus der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gemeldet. In Deutschland gibt es inzwischen zwölf bestätigte Infektionsfälle. Wie die chinesische Regierung mitteilte, stieg die Zahl der Todesopfer durch die Epidemie in Festlandchina um weitere 64 Fälle. Sie alle wurden in der zentralchinesischen Provinz Hubei verzeichnet.

Macau schließt wegen Coronavirus zwei Wochen lang Casinos

Die chinesische Sonderverwaltungszone Macau schließt wegen des Coronavirus zwei Wochen lang ihre Casinos. Dies teilte der Regierungschef von Macau, Ho Iat-seng, mit. Die Glücksspielmetropole ist ein beliebtes Ziel von Reisenden aus Festlandchina.

Verwirrung um Ergebnisse von Vorwahl in Iowa

Verwirrung nach der Präsidentschaftsvorwahl der US-Demokraten im Bundesstaat Iowa: Nach der ersten Abstimmung im Wahljahr 2020 hat sich die Veröffentlichung der Ergebnisse stundenlang verzögert. Die Demokratische Partei begründete dies mit "Unstimmigkeiten" zwischen drei verschiedenen Datensätzen zu den Resultaten. Die App zum Weiterleiten der Ergebnisse sei nicht abgestürzt, betonte die Partei. Auch handle es sich nicht um einen Hackerangriff.

Sanders erklärt sich zum Sieger der Vorwahl in Iowa

Der linksgerichtete Senator Bernie Sanders hat laut Zahlen seines Wahlkampfteams die Vorwahl der Demokraten im US-Bundesstaat Iowa für sich entschieden. Der 78-Jährige liege nach Auszählung von knapp 40 Prozent der Stimmen mit gut 28,6 Prozent vor dem früheren Bürgermeister Pete Buttigieg, der auf 25,7 Prozent komme, teilte Sanders' Wahlkampfteam unter Berufung auf interne Berechnungen mit. Die linke Senatorin Elizabeth Warren landete demnach mit 18,4 Prozent auf Platz drei. Ex-Vizepräsident Joe Biden erreichte nur den vierten Platz. Er kam auf 15,1 Prozent.

US-Demokraten fordern in Schlussplädoyer Trumps Amtsenthebung

Im Impeachment-Prozess gegen US-Präsident Donald Trump haben die Anklagevertreter in ihrem Schlussplädoyer eine Amtsenthebung des Republikaners gefordert. Die Beweise für eine Schuld des Präsidenten seien "überwältigend", sagte Anklageführer Adam Schiff von den oppositionellen Demokraten im US-Senat. Werde Trump nicht seines Amtes enthoben, werde er weiter eine ausländische Einmischung in die nächste US-Präsidentschaftswahl suchen.

Kushner stellt UN-Sicherheitsrat US-Nahost-Plan vor

Der US-Nahost-Berater Jared Kushner wird am Donnerstag auf einer nicht-öffentlichen Sitzung des UN-Sicherheitsrats den Nahost-Plan von US-Präsident Donald Trump vorstellen. Kushner werde die 14 weiteren Ratsmitglieder um 12.00 Uhr (Ortszeit, 18.00 Uhr MEZ) über die Details informieren, erklärte der belgische UN-Botschafter Marc Pecsteen de Buytswerve. Belgien hat derzeit den Vorsitz in dem Gremium inne.

Südkorea Verbraucherpreise Jan +1,5% (PROG: +1,0%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Jan +0,6% (PROG: +0,3%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Jan +0,8% gg Vorjahr, +0,4% gg Vormonat

