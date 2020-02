Die Tesla-Aktie kennt derzeit nur einen Weg: Nach oben! So hat die Aktie des Elektroautobauers in der 6-Monats-Betrachtung um ganze +234% gewonnen - auf Wochensicht steht ein Kursgewinn in Höhe von +33% auf der Anzeigetafel. Analyst Bill Selesky vom Analysehaus Argus Research hatte das Kursziel von 556 auf 808 Dollar nach oben geschraubt. Er war damit der größte Optimist...

