London (ots/PRNewswire) - Wealth Dynamix (https://www.wealth-dynamix.com/), ein Weltmarktführer bei Client Lifecycle Management-(CLM-)Lösungen, freut sich bekanntzugeben, dass es ab sofort Business Applications ISV Connect Partner von Microsoft ist. Ziel ist die beschleunigte Innovation und höhere Wertschöpfung für seine globalen Kunden, außerdem erhofft sich das Unternehmen positive Effekte auf den Go-to-Market-(GTM-)Erfolg.Wealth Dynamix - bereits Microsoft Gold-Partner - wird als führender Business Application ISV Connect Partner eine zweckbestimmte Lösung für das Vermögensverwaltungssegment anbieten.Als Microsoft ISV Connect Partner profitiert Wealth Dynamix von exklusiven Ressourcen für Technik, Marketing und Vertriebsunterstützung. So kann es seine fortschrittlichen Client Lifecycle Management (https://www.wealth-dynamix.com/client-lifecycle-management/)-(CLM-)Lösungen auf Basis der Microsoft Dynamics 365-Plattform weiterentwickeln, ergänzt durch weitere Microsoft-Technologien wie Teams, LinkedIn und Azure AI Services inklusive Azure Machine Learning."Im Vermögensverwaltungssektor findet derzeit der größte Vermögenstransfer zwischen Generationen aller Zeiten statt. Eine neue Generation technologieaffiner Investoren erwartet ein überragendes Benutzererlebnis. Vermögensverwalter stehen zunehmend unter Druck, um neue Kunden zu finden, die Stammkunden besser zu betreuen und aufsichtsbehördliche Auflagen wirkungsvoller zu erfüllen", sagte Wealth Dynamix CEO Gary Linieres (https://www.linkedin.com/in/gary-linieres-8114371/)."Durch die Kombination aus leistungsstarker Microsoft-Technologie und der spezifischen Marktkenntnis von Wealth Dynamix entsteht die perfekte Lösung, damit die moderne Vermögensverwaltungsbranche regulatorische und digitale Herausforderungen erfolgreich navigiert. Durch diesen Schritt ziehen wir einen noch größeren Nutzen aus Microsofts enormen Investitionen in Bereichen wie Sicherheit, regulatorische Compliance, Cloud und KI. Dadurch bauen wir unseren technischen Vorsprung aus und können GTM-Strategien in unseren Zielregionen bestmöglich unterstützen."Die zusätzliche ISV-Unterstützung bedeutet, dass Wealth Dynamix seine globale Expansionsstrategie beschleunigen und seine strategischen Digitalisierungsprogramme an noch mehr weltweit führende Privatbanken und Vermögensverwaltungsgesellschaften liefern kann."Mit unserem neuen Business Applications ISV Connect Program stellen wir Plattform- und Programmressourcen bereit, um diese Partner gezielt zu unterstützen", sagte Patrice Amann (https://www.linkedin.com/in/patriceamann/), Financial Services Industry Lead, EMEA, Microsoft."Mit der Lösung von Wealth Dynamix können Vermögensverwalter ihren Kundenservice deutlich verbessern, indem sie zeitaufwändige Verwaltungsarbeiten vereinfachen. Die Beratung wird produktiver, die Compliance verbessert und das Geschäftswachstum stimuliert."WDX1 ist die mehrfach preisgekrönte digitale Flaggschiff-CLM-Lösung von Wealth Dynamix. Sie unterstützt die komplexen Anforderungen in Zusammenhang mit Kundenakquise, Client Engagement (https://www.wealth-dynamix.com/engage/), digitalem Onboarding (https://www.wealth-dynamix.com/onboard/), regulatorischer Compliance, Relationship Management (https://www.wealth-dynamix.com/manage/), Kundenservice und Business Intelligence über eine einzelne, einheitliche Plattform.Pressekontakt:Lucy HeavensHead of Marketingconnect@wealth-dynamix.com+44-(0)738-728-7722Original-Content von: Wealth Dynamix, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138106/4510444