Fans der "Lindenstraße" dürfen sich rund um das Finale der Serie nocheinmal auf einige Highlights freuen. Mit "Auf Wiedersehen" läuft amSonntag, 29. März 2020, von 18.50 bis 19.20 Uhr die 1758. und damitletzte Folge der "Lindenstraße" im Ersten. Von jetzt an sind nochinsgesamt acht neue Folgen zu sehen. Eine Dokumentation und zweiKultnächte im Ersten sowie "Lindenstraßen-Schätzchen" im ARD-SenderONE machen das Finale komplett.Die WDR-Dokumentation "Bye bye Lindenstraße" am 29. März 2020 um 18Uhr im Ersten blickt auf über drei Jahrzehnte der Kultserie zurückund mischt zeithistorisches Archivmaterial aus "Tageschau" u.a. mitAusschnitten aus der "Lindenstraße". Aktuelle und ehemaligeDarsteller*innen kommen zu Wort und erzählen, wie die "Lindenstraße"ihr Leben geprägt hat.Das Erste plant darüber hinaus zwei "Lindenstraßen-Kultnächte": Inder Nacht vom 28. auf den 29. März 2020 (1.30 bis 5.05 Uhr) und inder Nacht vom 29. auf den 30. März 2020 (1.40 bis 4.55 Uhr) werdeninsgesamt elf Folgen wiederholt. Los geht es mit Folge 1 "Herzlichwillkommen" vom 8. Dezember 1985. Auch der legendäre Schwulenkusszwischen Carsten Flöter und Robert Engel (1990) ist dabei, ebensoKlausi Beimers Nazi-Eid (1993), der "Bratpfannenmord" von Lisa anMatthias Steinbrück (1995), die "Wählt Gung!"-Kampagne (1998) und dieLive-Folge zum Tod von Erich Schiller (2015).Programmschwerpunkte in ONEDer ARD-Sender ONE unter WDR-Federführung wiederholt vom 8. März 2020an jeweils sonntags ab 9.25 Uhr mehrere Filme rund um die"Lindenstraße", u.a. dabei: "Moritz A. Sachs - Ein Mann mit zweiLeben - Gespräch mit Klausi" (8. März 2020) in zwei Teilen anlässlichdes 30. Geburtstages der "Lindenstraße", "Die Beimers - Stationen ausdem Leben der Familie Beimer" (15. März 2020) und "Nicht sendefähig!Die Lindenstraße lacht" - Zusammenschnitt von Drehpannen aus denersten zwei Jahren der Serie" (29. März 2020).Die Wiederholungen der "Lindenstraßen"-Folgen werden in ONE noch biszum 8. September 2020 montags bis freitags jeweils um 17.15 Uhrausgestrahlt, dann ist auch dort die letzte Folge erreicht.Noch acht neue Folgen bis zum Schluss / Gastauftritt von ChristineNeubauerBis zum 29. März 2020 erwarten die Fans noch spannende Geschichten.Eine dreht sich um "Mutter Beimer": Helga (Marie-Luise Marjan) wirdOpfer eines hinterhältigen Brandanschlags und liegt schwer verletztim Koma. In wilden Träumen wandelt sie zwischen den Welten derLebenden und Toten. Dabei trifft sie neben ihrem Sohn Benny Beimer(Christian Kahrmann) auch ihre verstorbenen Ex-Ehemänner Hans Beimer(Joachim H. Luger) und Erich Schiller (Bill Mockridge) wieder. Undsie begegnet ihrem "Schöpfer", gespielt von "Lindenstraße"-ErfinderHans W. Geißendörfer. Wird Helga sterben?Fast unbeobachtet spielt sich ein Drama auf der Baustelle des Hotelsab. Im Mittelpunkt der tragischen Ereignisse steht Anna Ziegler(Irene Fischer). Ein Drama anderer Art bahnt sich zwischen Nina(Jacqueline Svilarov), Klaus (Moritz A. Sachs), Neyla (Dunja Dogmani)und Johannes (Felix Maximilian) an, ausgelöst durch die Rechercheüber ein rechtes Netzwerk innerhalb Ninas Polizeidienststelle.Hoffnung schöpft Murat (Erkan Gündüz), der wochenlang aufspektakuläre Weise gegen die Abholzung einer Linde und gegen dieGentrifizierung im Viertel protestiert, bis die tougheLokalpolitikerin Karola Nowak (Gaststar Christine Neubauer)auftaucht.