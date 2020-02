Sehr verehrte Leserinnen und Leser, in der Vorwoche hatte ich darauf hingewiesen, dass der Rally der vergangenen Monate eine volatile Phase folgen könnte. Die Coronavirus-Pandemie hat uns in den vergangenen Tagen bereits einen Vorgeschmack darauf gegeben. Aber es könnte noch schlimmer kommen - zumindest, wenn es nach dem Super-Bowl-Indikator geht. Warum der Super-Bowl-Indikator Schrecken verheißt Der Grund ist, dass beim vorgestrigen Super Bowl in den USA das "falsche" Team gewonnen hat - wobei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...