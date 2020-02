Beteiligungsmeldung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)



Wien (pta009/04.02.2020/09:21) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach § 135 Abs. 2 BörseG



Beteiligungsmeldung



1. Emittent Gurktaler AG, Heiligenstädter Straße 43, 1190 Wien, Österreich



Meldung erfolgt nach Fristablauf



2. Grund der Mitteilung Sonstiges



3. Meldepflichtige Person Name: Praetorian Protector Company Limited Registrierter Sitz und Staat: Britische Jungferninseln, Britische Jungferninseln



4. Namen der Aktionäre sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt Schlumberger Aktiengesellschaft



5. Datum der Schwellenberührung 29.06.2016



6. Gesamtpositionen der meldepfichtigen Person



% der % der Total von Gesamtzahl der Stimmrechte Stimmrechte beiden in % Stimmrechte des , die zu , die die (7.A + 7.B) Emittenten Aktien Finanz-/son gehören stigen (7.A) Instrumente repräsentie ren (7.B.1 + 7.B.2) Situation am Tag 9,71 0,00 9,71 1.500.000 der Schwellenberührung Situation in der vorherigen Meldung 7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle



7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören



ISIN der Aktien Absolut direkt Absolut Direkt in % (§ Indirekt in % (§ (§ 130 BörseG indirekt (§ 133 130 BörseG 133 BörseG 2018) 2018) BörseG 2018) 2018) AT0000A079G3 0 145.636 0,00 9,71 Summe: 145.636 9,71 7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018



Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Stimmrechte Stimmrechte in Instrumen Laufzeit absolut % ts Summe: 7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018



Art Verfalldatum Ausübungszeitraum Physisches Stimmrechte Stimmrechte in des / Laufzeit oder Cash absolut % Instr Settlement ument s Summe: 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person



Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:



Ziffer Name Direkt Direkt Direkt Total von kontrolliert gehaltene gehaltene beiden (%) durch Ziffer Stimmrechte Finanz-/sonst in Aktien (%) ige Instrumente (%) 1 Praetorian Protector Company Limited 2 The Continuation 1 Purpose Trust 3 Continuation 2 Private Trust Company Ltd 4 The Paulsen 3 Familiae Foundation 5 Sastre Holding S.A. 4 6 Schlumberger 5 9,71 9,71 Aktiengesellschaft 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht



Datum der Hauptversammlung: N/A



10. Sonstige Kommentare Die The Dr Paulsen Foundation Inc kontrollierte aufgrund von ihr zustehenden Kontrollrechten bis zum 29.06.2016 die The Paulsen Familiae Foundation, welche ihrerseits (mittelbar) die Schlumberger Aktiengesellschaft kontrolliert. Aus diesem Grund war die The Dr Paulsen Foundation Inc als oberste kontrollierende Person in Bezug auf die von der Schlumberger Aktiengesellschaft gehaltenen 145.636 Stück stimmberechtigter Stammaktien (ISIN AT0000A0Z9G3) der Gurktaler Aktiengesellschaft anzusehen. Sie wurde als solche auch gegenüber der Finanzmarktaufsicht gemeldet.



Am 29.06.2016 übertrug die The Dr Paulsen Foundation Inc ihre Kontrollrechte betreffend die The Paulsen Familiae Foundation auf die Continuation Private Trust Company Ltd, welche ihrerseits (mittelbar) von der Praetorian Protector Company Limited kontrolliert wird. Aufgrund der Übertragung ihrer Kontrollrechten hat die The Dr Paulsen Foundation Inc die (mittelbare) Kontrolle über die Schlumberger Aktiengesellschaft sowie die von dieser gehaltenen 145.636 Stück stimmberechtigter Stammaktien (ISIN AT0000A0Z9G3) der Gurktaler Aktiengesellschaft verloren und damit die melderelevanten Schwellenwerte von 4 % und 5 % gemäß § 91 BörseG unterschritten. Am 20.08.2018 wurde die The Dr Paulsen Foundation Inc zudem aufgelöst.



Seit 29.06.2016 ist die Praetorian Protector Company Limited die oberste kontrollierende Person in Bezug auf die von der Schlumberger Aktiengesellschaft gehaltenen 145.636 Stück stimmberechtigter Stammaktien (ISIN AT0000A0Z9G3) der Gurktaler Aktiengesellschaft und hat damit die melderelevanten Schwellenwerte von 4 % und 5 % gemäß § 91 BörseG überschritten.



(Ende)



Aussender: Gurktaler AG Adresse: Heiligenstädter Straße 43, 1190 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Brigitte Dudli Tel.: +43 1 368 22 59 218 E-Mail: brigitte.dudli@gurktaler.at Website: gruppe.gurktaler.at



ISIN(s): AT0000A0Z9G3 (Aktie), AT0000A0Z9H1 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1580804460548



