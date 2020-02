Unterföhring (ots) - Bester Super Bowl aller Zeiten auf ProSieben: Die Liveübertragung des 54. Super Bowls aus Miami erzielte im Schnitt herausragende 52,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und liegt damit mehr als neun Prozentpunkte über dem bisherigen Super-Bowl-Bestwert in 2019 (43,9 Prozent).Bis zu 62,9 Prozent verfolgten im vierten Quarter, wie Kansas City Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes und sein Team gegen die San Francisco 49ers einen sieben Punkte-Rückstand zum 31:20-Sieg drehten.Insgesamt erreichte die Super Bowl-Übertragung auf ProSieben in der Nacht von Sonntag, 2. Februar, auf Montag, 3. Februar 2020 über 5,85 Millionen Zuschauer.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 05.02.2020 (vorläufig gewichtet)ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Factual / SportsChristiane MaskeTel: 089/9507-1163 / Christiane.Maske@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa SchreinerTel: 089/9507-1191 / Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4510470