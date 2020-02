Hannover (www.anleihencheck.de) - Die amerikanische Notenbank hat wie erwartet den Leitzins unverändert gelassen, die liquiditätsstützenden Maßnahmen der FED scheinen zum Jahresanfang Erfolg zu zeigen, so Dr. Stefan Grosse von der NORD/LB.Ein wenig überrascht habe die Analysten der NORD/LB - wobei sie ja eine Minderheitsmeinung vertreten hätten - hingegen, dass die Bank of England ebenfalls die Bank Rate nicht angepasst habe. Immerhin habe die britische Notenbank auf der letzten Sitzung mit Mark Carney am Ruder die Prognosen für das BIP und die Inflationsprojektion jeweils nach unten angepasst. Die zuletzt zu eher positiven Wirtschaftsnachrichten scheinen das MPC dann dennoch dazu bewogen haben, die weitere Entwicklung der Wirtschaft zu Beginn der Brexit-Übergangszeit sowie die Auswirkungen des Coronavirus abwarten zu wollen, so die Analysten der NORD/LB. ...

