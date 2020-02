Die französische SEB Group ist Weltmarktführer bei Küchenkleingeräten und hat inzwischen auch die bekannte Marke WMF im Portfolio. Das Wachstum ist recht stetig und die Margen auskömmlich was die Markenmacht der Gruppe zeigt. Da eine von sechs Fabriken von SEB in Wuhan liegt kam die Aktie zuletzt stark unter die Räder. Daher kann es eine Einstiegsmöglichkeit sein um von so einem temporären Ereignis zu profitieren. SEB zahlt auch eine Dividende und kann daher auch als Dividendenwachstumswert bezeichnet werden. SEB S.A. ist auch im Wikifolio Nebenwerte Europa enthalten. Mehr dazu im Video. ...

