FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Mit einem Kursplus von 6 Prozent haben Varta-Papiere am Dienstag die tags zuvor gerissene einfache 200-Tage-Linie schnell zurück erobert. Mit einem Verlust von zwischenzeitlich rund 40 Prozent im laufenden Jahr sind sie mit Abstand schwächster MDax-Wert des noch jungen Jahres.



Analyst Floran Pfeilschifter vom Analysehaus Mainfirst hatte den Papieren tags zuvor mit einer bestätigten Kaufempfehlung bei einem Kursziel von 130 Euro (aktuell: 78 Euro) die Stange gehalten. Varta legt in der übernächsten Woche Eckdaten für das abgelaufene vierte Quartal vor. Die vom Unternehmen eingesammelten Markterwartungen lägen über seinen Schätzungen, so der Experte.



Zuletzt hatten Leerverkäufer ihre Positionen in Varta aufgestockt./ag/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

