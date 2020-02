FRANKFURT (Dow Jones)--Die Allianz stellt ihr Leben-Geschäft in Japan neu auf. Wie der Konzern mitteilte, gründet er ein Gemeinschaftsunternehmen mit Aeon Financial Service (AFS) zur Entwicklung und Vermarktung von Lebensversicherungen für japanische Kunden. Als Teil des Deals wird AFS einen Anteil von 60 Prozent an der Allianz Life Insurance Japan Ltd übernehmen. Der Münchener DAX-Konzern behält einen Anteil von 40 Prozent.

Wie aus einer Mitteilung von Aeon hervorgeht, übernimmt das japanische Unternehmen 32.400 Anteile an Allianz Life Insurance Japan für 100.000 Yen das Stück. Plus Transaktionsgebühren zahlt Aon insgesamt 3,6 Milliarden Yen, umgerechnet knapp 30 Millionen Euro.

February 04, 2020

