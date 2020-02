Berlin (ots/PRNewswire) - Axon, der weltweit führende Anbieter für vernetzte Technologien im Dienst der öffentlichen Sicherheit, und seine Tochtergesellschaft Axon Public Safety Germany SE haben heute die europaweite Markteinführung der Lösung Axon Aware - ausgestattet mit LTE und Konnektivitäts-Diensten - angekündigt. Axon Aware ermöglicht eine Standortbestimmung in GPS-Präzision und Echtzeit-Alarmierung. Sie verfügt über ein Aufzeichnungsverzeichnis und Benutzersuchfunktionen. Hinzu kommen Statusanzeigen zum Gerätezustand und der Batterieladung. Die Lösung ist vollständig in die digitale Plattformlösung Axon Evidence integriert. Axon Aware ist europaweit zum dritten Quartal 2020 verfügbar."Wir sind stolz, einen transformativen Service im Dienst der öffentlichen Sicherheit anbieten zu können, der zu einer besseren Lagebeurteilung beiträgt", sagt Christian Scherf, Geschäftsführender Direktor der Axon Public Safety Germany SE. "Axon Aware mit seinen LTE- und Konnektivitätsdiensten dient unseren Kunden als 'One-Stop-Shop'. Axon-Systemtechnik steht damit eine Netzwerkverbindung mit hoher Bandbreite zur Verfügung. Digitale Beweismittel können so in Echtzeit betrachtet, geladen oder geteilt werden."Axon wird zudem am Europäischen Polizei-Kongress (EPC) teilnehmen.- Standort: Berlin, Deutschland- Datum: Dienstag, 4. Februar - Mittwoch, 5. Februar 2020- Zeit: 09:00 Uhr 18.00 Uhr CET Um mehr über die Fähigkeiten und Merkmale von Axon Aware zu erfahren, besuchen Sie: https://help.axon.com/hc/en-us/articles/360035636194-Axon-Aware-and-Aware-Overview.Über AxonDas global tätige Axon-Netzwerk vereint Sicherheits-Spezialisten, Systemtechnik, Apps und Trainings zu intelligenten Lösungen im Dienst der öffentlichen Sicherheit. Das bedeutet mehr Schutz, Sicherheit und Effektivität für die dort Beschäftigten. Unsere Mission ist es, Leben zu schützen. Unsere Technologien geben Polizei und Strafverfolgungsbehörden das nötige Vertrauen und die Zeit, welche sie zum Schutz der Öffentlichkeit benötigen. Unsere Produkte berühren alle Aspekte der täglichen Arbeitspraxis eines Polizeivollzugsbeamten.Unsere Arbeit gilt denjenigen, die bereit sind, sich für uns in Gefahr zu bringen. Aktuell wurden weltweit mehr als 428.600 Software-Lizenzen für das Axon-Netzwerk erworben. Mehr als 225.000 Menschen verdanken dem Axon-Netzwerk ihr Leben.Erfahren Sie mehr unter https://de.axon.com/.Folgen Sie Axon- Axon auf Twitter: https://twitter.com/axon_emea- Axon auf Facebook: https://www.facebook.com/Axon.ProtectLife/ Axon, Axon Aware, Axon Evidence und das Delta-Logo sind Marken von Axon Enterprise, Inc., von denen einige in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.axon.com/legalPressekontakt:Media ONLY Hotline: (480) 444-4000Original-Content von: Axon, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128727/4510548