FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Anleger haben sich am Dienstag von schwachen Neuigkeiten aus der Halbleiterbranche nicht beirren lassen: Infineon-Papiere schaffften es mit plus 2,5 Prozent gar an die Dax-Spitze. Die Papiere des Chipkonzerns waren nach ihrem jüngsten Hoch seit Sommer 2018 binnen sechs Handelstagen um mehr als 12 Prozent abgesackt. Infineon legt an diesem Mittwoch Geschäftszahlen vor.



Enttäuscht hatte die Anleger der Quartalsbericht des US-Halbleiterhersteller ON Semiconductor mit schwächeren Margen als erwartet. Der positive Effekt durch höhere Auslastung sei durch Preisdruck wieder weggewischt worden, sagte ein Börsianer. Positiv sei aber, dass mit der signalisierten Besserung im ersten Quartal die allgemein erhoffte Branchenerholung intakt geblieben sei./ag/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

