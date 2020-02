Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Im Januar haben die Einkaufsmanager im Verarbeitenden Gewerbe in Indien ihre Lage so optimistisch beurteilt, wie zuletzt vor annähernd acht Jahren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Mit 55,3 Punkten habe der IHS Markit Manufacturing PMI signifikant über dem Vormonatswert von 52,7 Zählern gelegen. Dabei würden die Unternehmen mehrheitlich positive Impulse durch die Nachfrage auf der Verbraucherseite berichten. Trotz voraussichtlich bremsender Auswirkungen durch die Ausweitung des Coronavirus würden die Analysten davon ausgehen, dass die indische Konjunktur ihre Talsohle durchschritten habe. Damit dürfte auch der bisherige Zinssenkungszyklus der Notenbank sein Ende finden. Am 6. Februar werde der geldpolitische Ausschuss den Leitzins voraussichtlich bei 5,15% belassen. Die Analysten würden im 2. Quartal noch mit einer - bis auf weiteres - letzten Zinssenkung auf 4,90% rechnen. Der Spielraum für Renditerückgänge bei indischen Staatsanleihen sei damit begrenzt. (04.02.2020/alc/a/a) ...

