4. Februar 2020: Helikopter-Eltern, überforderte Lehrer,opportunistische Schulleiter - und mittendrin ganz normale Kinder:Willkommen in der Welt von "Die Läusemutter". SAT.1 zeigt dieeigenproduzierte Adaption des niederländischen Serienjuwels ab 7.Februar, immer freitags, um 21:15 Uhr in Doppelfolgen.Die Comedy-Serie spielt an einer ganz normalen Grundschule, mit ganznormalen Grundschul-Themen: Wie sehr dürfen sich Eltern engagieren?Was geht zu weit? Wie tolerant ist unsere Gesellschaft? Ist dasAufführen eines Krippenspiels in der Schule diskriminierend? Dürfensich Eltern gegen Inklusion in der Klasse ihres Kindes ausprechen -auch wenn sie grundsätzlich dafür sind? Wie erklärt man Grundschülerndie heutigen Familienmodelle? So absurd die Situationen an der"Glücksbaum-Grundschule" in "Die Läusemutter" erscheinen, so nah sindsie am wahren Leben. Lehrer, die die Serie vorab sehen durften,urteilten gar: "Zu realitätsnah!" SAT.1 zeigt "Die Läusemutter" ab 7. Februar, immer freitags, 21:15 Uhr, in Doppelfolgen.