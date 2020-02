Der heimische Faserhersteller Lenzing sieht sich in China aufgrund des Coronavirus mit vielen Unsicherheiten konfrontiert und muss seine Produktion in Nanjing möglicherweise einstellen. Derzeit sei das Werk noch mit rund 80 Prozent der Leistung in Betrieb. Es gebe jedoch viele Unsicherheiten, die jederzeit zu einem erzwungenen Abschalten der Linien führen können, sagte ein Sprecher zur APA.Nanjing ...

