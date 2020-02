HAMBURG (dpa-AFX) - Der Preis für Heizöl ist erstmals seit fast zwei Jahren unter die Marke von 60 Euro gefallen. Im bundesweiten Durchschnitt mussten die Verbraucher am Dienstag 59,50 Euro für 100 Liter bezahlen (bei Abnahme von 3000 Litern, inkl. Mehrwertsteuer), melden Preisportale im Internet. Das ist der niedrigste Preis seit Mitte Februar 2018. In der Nacht zuvor waren die Rohölpreise kurz auf ihren niedrigsten Stand seit einem Jahr gefallen, erholten sich am Morgen aber wieder leicht.



Noch im Januar kostete Heizöl im Durchschnitt 65,80 Euro je 100 Liter. Die aktuellen Preise sind 16,4 Prozent günstiger als vor einem Monat und 12,5 Prozent günstiger als vor einem Jahr.



Hintergrund sind die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus. Zwar lasse sich noch nicht absehen, welche globalen Folgen die Ausbreitung des Virus letztlich haben werde, heißt es auf der Info-Seite des Öltechnik-Unternehmens Tecson. Aber zumindest für China sei für das erste Quartal des Jahres ein schwächeres Wachstum zu erwarten, weil Teile der Wirtschaft stillstehen./egi/DP/jha