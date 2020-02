Tesla-Aktie mit neuen Rekordhochs - das ist der Grund für den Höhenflug

Laut einer Studie des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach wird Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) auch in diesem Jahr der weltweite Marktführer für reine Elektroautos bleiben. Demnach sind die Wachstumsziele des US-Konzerns durchaus erreichbar.

500.000 Neuzulassungen

Tesla rechnet für 2020 mit über 500.000 Neuzulassungen (Vorjahr: 367.000). Voraussetzung für die Steigerung ist dem CAM zufolge aber der Hochlauf des neuen Werks in Schanghai und der Anlauf der Fertigung des Model Y im kalifornischen Fremont.

Tesla bleibt Weltmarktführer

Aus dem Electromobility Report 2020 des CAM geht hervor, dass Tesla auch im laufenden Jahr mit "deutlichem Abstand" der Marktführer der E-Mobilität bleiben wird. Die Zielerreichung hänge jedoch erheblich von den volatilen Rahmenbedingungen im chinesischen Automobilmarkt ab. Derzeit werde der Markt neben den Handelskonflikten mit den USA durch die Corona-Virus-Epidemie "stark gebremst".

