Schwerpunkt "Innere Sicherheit - Wie geht's der Polizei?" am Donnerstag, 6. Februar 2020, bei SWR1 Rheinland-Pfalz



Kaufhausklau, Handtaschenraub, Trickdiebstahl - der Alltag im Polizeidienst stellt sich oft kleinteiliger dar als der Sonntagskrimi. Einfühlsame Worte im Gespräch mit Zeugen gehören ebenso zur täglichen Arbeit der Polizei wie ausgefeilte forensische Untersuchungsmethoden. SWR1 Rheinland-Pfalz begleitet Polizeibeamte live bei der Arbeit und rückt den Polizeialltag mit einem Thementag in den Vordergrund: "Innere Sicherheit - Wie geht's der Polizei?" (Donnerstag, 6. Februar 2020, ab 05:00 Uhr).



Cyber-Cops



Kriminalität spielt sich längst auch im Internet ab. "Szenen an einem Tatort, bei einem Mordfall, bei einer Selbsttötung; kinderpornographische Darstellungen (...), Enthauptungsvideos, es gibt einfach alle Bereiche, mit denen die Polizei in Berührung kommt", schildert IT-Spezialist Sascha Lied die tägliche Belastung im SWR1-Gespräch. 1.120 Untersuchungsanträge seien im vergangenen Jahr im Kommissariat K16 bearbeitet worden und man nehme die dargestellten Gräuel manchmal mit nach Hause. "Irgendeiner muss die Arbeit machen (..) und wir machen sie." ("SWR1 Der Tag", ab 16:00 Uhr)



"Die Polizei, Dein Freund und Helfer"?

Welche Erfahrungen die Rheinland-Pfälzer*innen mit der Polizei machen, erfragt "SWR1 Guten Morgen, Rheinland-Pfalz" in einer Umfrage. Außerdem geht es u.a. um Polizisten mit Migrationshintergrund, die Polizeihochschule am Hahn und die Kollegen mit vier Pfoten: SWR1 besucht eine Diensthundestaffel in Heidesheim, die u.a. mit belgischen Schäferhunden arbeitet. Am Nachmittag begleitet SWR1-Reporter Oliver Kring eine Streife vor Ort in Bitburg bei ihrer täglichen Arbeit.



