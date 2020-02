LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Valeo auf "Overweight" belassen. Der Coronavirus-Ausbruch werde den chinesischen Autoabsatz und die -produktion treffen, schrieb Analystin Dorothee Cresswell in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Auch für die Zulieferer sieht sie erhebliche Gewinnrisiken. Valeo, Faurecia und Continental wären wohl am stärksten betroffen, Michelin hingegen sei eine gute defensive Option./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2020 / 22:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2020 / 05:00 / GMT



ISIN: FR0013176526

