Original-Research: Adler Modemärkte AG - von Sphene Capital GmbHEinstufung von Sphene Capital GmbH zu Adler Modemärkte AGUnternehmen: Adler Modemärkte AG ISIN: DE000A1H8MU2Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 04.02.2020 Kursziel: EUR 8,60 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter HaslerEckdaten 2019 deutlich über Vorjahr und unseren Erwartungen Heute früh hat Adler Modemärkte Eckdaten für das Geschäftsjahr 2019e vorgelegt. Diese lagen sowohl über unseren Erwartungen als auch über der Guidance und den Vorjahreswerten. Nach vorläufigen Zahlen konnte die für Adler Modemärkte relevante Steuerungsgröße EBITDA nach Berücksichtigung der Einmalaufwendungen aus der IFRS 16-Anpassung auf EUR 70 Mio. gesteigert werden, was deutlich über unseren Prognosen (EUR 66,8 Mio.) und der vom Management in Aussicht gestellten Bandbreite zwischen EUR 64-69 Mio. liegt. Besonders bemerkenswert ist diese operative Verbesserung aus unserer Sicht, weil sie auf nachhaltige Kostensenkungsmaßnahmen zurückzuführen ist, die Adler Modemärkte in den vergangenen beiden Jahren umgesetzt hat. Erlösseitig blieb Adler Modemärkte mit einem Konzernnettoumsatz von rund EUR 495 Mio. aufgrund der planmäßigen Schließung defizitärer Standorte und des anhaltend schwachen Branchenumfelds (2019: -2% YoY) wie angekündigt unter dem Vorjahresniveau von EUR 507,1 Mio. Like-For-Like ('LFL'), also auf vergleichbarer Fläche, konnte Angabe gemäß jedoch erneut eine deutlich bessere Entwicklung als im Branchendurchschnitt erzielt und damit die positive Entwicklung der ersten neun Monate (LFL +1,9%) fortgesetzt werden. Ebenfalls deutlich über den Vorjahreswerten lagen die freien Cashflows. Infolge der Ergebnisverbesserung und eines effizienten Working-Capital- Managements konnten die liquiden Mittel zum Bilanzstichtag auf rund EUR 70 Mio. von EUR 54,9 Mio. im Vorjahr gesteigert werden. Wir bestätigen unsere Prognosen, die eine deutliche Verbesserung der Ertragslage im Zuge des Wechsels des Logistikdienstleisters und der Schließung defizitärer Filialen vorsehen. Aktuell notieren die Aktien von Adler Modemärkte nur unwesentlich über ihrem rückstellungsbereinigten Net- Cash-Bestand. Auch bei Betrachtung klassischer Multiple-Kennziffern wie etwa dem KGV, das auf Basis unserer 2020er bzw. 2021er Gewinnschätzungen bei 5,8x bzw. 4,7x liegt, lassen sich aus unserer Sicht erhebliche Kurspotenziale ableiten. Wir bestätigen daher unser aus einem dreistufigen DCF-Entity-Modell ermitteltes Kursziel von EUR 8,60 je Aktie und bekräftigen unser Buy-Rating für die Aktien der Adler Modemärkte AG.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20011.pdfKontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.deübermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.