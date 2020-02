Der Tesla-Chef sucht Verstärkung für sein Unternehmen und nutzt dafür seine Reichweite bei Twitter. Angesprochen werden dabei nicht nur hochqualifizierte Arbeitskräfte. Was hierzulande oftmals als Voraussetzung für den erfolgreichen Einstieg in das Berufsleben gilt, ist laut Elon Musk ein überholtes Modell. Die Rede ist vom Hochschulabschluss. In vielen deutschen Unternehmen sind Abitur und ein abgeschlossenes Bachelorstudium Voraussetzung, um überhaupt am Bewerbungsprozess für bestimmte Stellen teilnehmen zu können. Und selbst wenn die erste Hürde genommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...