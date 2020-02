FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien der Lufthansa haben sich am Dienstag mit plus 2,7 Prozent auf 14,445 Euro an die Spitze des ebenfalls erholten Dax gesetzt. Seitdem Experten Anfang des Vormonats ein neuartiges Coronavirus hinter der Erkrankungswelle in China ausgemacht hatten, war es für die Papiere der Airline um gut 18 Prozent abwärts gegangen. Die Lufthansa gilt bei Analysten als einer der größten Leidtragenden der Branche.



Im Kurschart zeichnet sich mit einem Sprung über das jüngste Zwischenhoch nun zwar eine Bodenbildungschance für die Lufthansa-Aktien ab. Das Coronavirus dürfte allerdings noch einige Zeit für Verunsicherung sorgen. Chinesische Experten erwarten den Höhepunkt der Infektionswelle erst in etwa zwei Wochen./ag/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

