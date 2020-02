Die Tesla-Aktie befindet sich auch am Dienstag weiter im Höhenrausch. Diesmal könnte die Kursfantasie von verschiedenen Punkten angetrieben worden sein.? Tesla-Aktie steigt und steigt und steigt - Marke von 850 US-Dollar gerissen? Shortseller auf dem falschen Fuß erwischtDie Tesla-Aktie legt am Dienstag im vorbörslichen US-Handel an der NASDAQ weitere 14 Prozent 891 US-Dollar zu. Damit markiert der Anteilsschein ein weiteres Rekordhoch. Bereits am Montag stieg das Papier um zwischenzeitlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...