Elon Musk rast an der Börse allen davon. Nun gibt es ein neues, irres Kursziel für Tesla-Aktien (WKN: A1CX3T). Nicht weniger als 7.000 USD erwartet das Investmenthaus Ark Invest bis 2024 für eine Aktie des absoluten Marktführers der E-Mobilität.

Ark Invest fügte in einer Notiz vom 31. Januar hinzu, dass es erwarte, dass die Aktien bis 2024 einen Wert von 7.000 Dollar erreichen werden. Tesla würde dann an der Böse mit 1,3 Billionen US-Dollar bewertet. Die Analysten stützen ihre These darauf, dass es Tesla gelingt, eine Flotte von profitablen autonomen "Robotaxi"-Autos am Markt zu etablieren.

Model Y in den Startlöchern

Die Tesla-E-Autofamilie ist sexy. Der neue Star des US-Elektroautobauers wird das Model Y. Während der Sedan Model 3 als "Tesla für alle" bekannt ist, wird das Model Y als SUV konzipiert. Er gilt als familienorientiertes Modell und ist bautechnisch quasi ein Upgrade des Model 3 mit neuartiger Karosserieform.

Bei ...

