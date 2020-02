Die japanische KAO Corp. (JP3205800000) informierte heute über das Geschäftsjahr 2019.Die KAO Corporation ist auf die vorrangige Herstellung und Vermarktung von Reinigungs- und Pflegeprodukten für den privaten Hausgebrauch spezialisiert. Die Umsatzerlöse werden in den Produktfamilien Pflege- und Schönheitsprodukte (41,2 %), Haushaltsreinigungs- und Wäschepflegemittel (22,8 %), chemische Produkte (18,3 %), oleochemische Produkte und Hygieneprodukte (17,7 %) gemacht. Die Gruppe bietet auch Lebensmittel an. Geografisch verteilt sich der Umsatz wie folgt: Japan (63,05 %), restliches Asien (19,5 %), Amerika (9,2 %) und Europa (8,3 %).Im Geschäftsjahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Nettoumsatz von 1.502 Mrd. Yen, womit dieser 0,4 % unter dem des Vorjahres lag. Allerdings ergibt sich auf einer Like-for-like-Basis (LFL), also das um Zu- und Verkäufe bereinigte Wachstum und die zur Beschreibung des organischen Wachstums dient, ein Zuwachs von 0,7 %.

