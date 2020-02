marktEINBLICKE um 12: DAX: DAX im Aufwind, Tesla mit neuen Allzeithochs

Die laufende Erholung an den US-Börsen schlägt am Dienstagmittag auch auf den DAX durch. Der Index legt deutlich zu und arbeitet sich bis in den Bereich der 13.200er-Marke nach oben. Bis zum Allzeithoch vom 22. Januar bei 13.640 Punkten fehlt gerade einmal ein Anstieg von 3 Prozent. Einige feste Handelssitzungen reichen damit aus, um die nächsten Kaufsignale zu generieren.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +1,1% 13.194 MDAX +0,9% 28.305 TecDAX +1,0% 3.095 SDAX +1,1% 12.483 Euro Stoxx 50 +1,2% 3.705

Die Topwerte im DAX sind Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004), Covestro (WKN: 606214 / ISIN: DE0006062144) und Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039). Im Fokus stand auch die Aktie von Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014), die auf neue historische Höchststände kletterte.

